Eccezionale scoperta vicino Stonehenge: trovato nuovo sito neolitico

Scoperto vicino allo storico sito di Stonehenge, nel Regno Unito, un anello di monoliti risalenti a oltre 4mila anni fa.

Gli scavi hanno fatto emergere un’area di circa 2 km, formata da massi di 10 metri di diametro e 5 metri di larghezza che circondano l’antico insediamento di Durrington Walls, a 3 km da Stonenhenge.

Il sito è di epoca neolitica ed era collegato allo storico luogo sacro.

La scoperta si deve agli archeologi della University of St Andrews che hanno collaborato con i colleghi degli istituti di Birmingham, Warwick, della University of Wales Trinity Saint David, dello Scottish Universities Environmental Research Centre (University of Glasgow).