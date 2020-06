Elefantessa uccisa da ananas esplosivo: arrestato un uomo, caccia ad altre due persone in India [FOTO]

Ha fatto e continua a fare discutere l’uccisione di un’elefantessa incinta a causa di un ananas riempito di petardi in India. Le immagini del povero animale hanno fatto il giro del web, suscitando rabbia, indignazione e anche qualche immancabile fake news. (Per approfondire: Perché in India hanno fatto esplodere un ananas pieno di petardi nella bocca di un elefante? [FOTO])

Il caso è avvenuto la scorsa settimana nello stato meridionale del Kerala. Ora la polizia indiana ha arrestato un uomo e sta dando la caccia ad altre due persone per l’uccisione dell’animale. P. Wilson e’ stato arrestato ieri con l’accusa di aver collocato sul terreno frutti pieni di esplosivi per tenere gli animali, principalmente cinghiali, lontano dalla sua piantagione di gomma. “L’uomo ha ammesso di aver usato noci di cocco piene di esplosivo per colpire gli animali selvatici”, ha detto a AFP Surendra Kumar, capo guardiano della fauna selvatica del Kerala. I funzionari forestali dello stato indiano hanno detto di non essere stati in grado di stabilire quando l’elefantessa di 15 anni abbia ingoiato il frutto ma e’ stata trovata ferita il 25 maggio, due giorni prima della sua morte. L’esplosione aveva causato gravi danni alla bocca, impedendole di mangiare e bere per giorni.