Elicottero precipita nel Palermitano, illeso il pilota

Un elicottero è precipitato nel Palermitano, nelle campagne di Collesano, un paese delle Madonie.

Secondo le prime informazioni il pilota sarebbe illeso: l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Cefalù.

In base a una prima ricostruzione, il velivolo privato stava effettuando dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, quando si è avvicinato troppo, sbattendo con l’elica e perdendo quota.

Illesa anche l’altra persona che si trovava sulla montagna.