Incidente in un campo di grano a Caorle, nel Veneziano, dove nel pomeriggio è caduto un elicottero ultraleggero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 71 e hanno estratto il pilota dalla cellula dell’ultraleggero. L’uomo è stato affidato alle cure del Suem 118 e trasferito in eliambulanza in ospedale.