Enterobatteri negli alimenti per bimbi: è allerta contaminazione [MARCA, INFO&DETTAGLI]

E’ allerta contaminazione negli alimenti per bimbi che potrebbero contenere enterobatteri. L’allerta, che potrebbe comportare un rischio per i più piccoli, giunge dallʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria svizzera (USAV) ed è relativa agli alimenti a base di cereali «Bio-Hosana» e «Bio-2» Bimbosan in confezione ricarica. Nei suddetti prodotti è infatti stata riscontrata una contaminazione microbiologica da Cronobacter sakazakii.

Nello specifico si tratta del lotto L19432S1 dell’Alimento a base di cerali «Bio-Hosana» ai 3 cereali in confezione di ricarica da 300 grammi con termine minimo di conservazione 19.07.2021 e del Lotto L27057200201 dell’Alimento a base di cerali «Bio-2» avena e spelta in confezione di ricarica da 300 grammi con termine minimo di conservazione del 13.10.2021. Il prodotto è venduto nelle farmacie, nelle drogherie, da Coop e online.