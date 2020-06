L’epidemia si indeboliva, c’erano i ‘no-mask’ e i ‘no lock-down’, i negozi riaprirono e il virus tornò con una 2ª ondata più virulenta della 1ª: la storia dell’influenza spagnola del 1918

I parallelismi tra l’influenza spagnola del 1918 e il Covid-19 che ha colto impreparato il mondo da qualche mese proseguono. Abbiamo già visto come le dinamiche delle due pandemie siano molto simili (Coronavirus e influenza spagnola del 1918: due epidemie pericolose e minimizzate dalle istituzioni, “bisogna dire la verità”), ma non basta. Anche il modo e i motivi per cui manifestare sono identici in entrambi i casi, nonostante sia trascorso oltre un secolo tra un’epidemia e l’altra. Un esempio tra tutti? Le manifestazioni ‘no mask’, ovvero tutte quelle proteste dei cittadini convinti che la mascherina sia superflua e inutile. E’ cronaca recente quella della manifestazione dei “gilet arancioni” a Milano, contro l’uso delle mascherine, ma anche contro il lock-down, in nome di una difesa da presunti complotti globali non meglio identificati. Ebbene, oltre cento anni fa a San Francisco accadde la stessa cosa.

Era il 1918 quando l’Influenza Spagnola colpì gli USA e il governo di vide costretto a mettere in atto misure affini a quelle applicate in questi mesi in Italia ma anche in altre nazioni del mondo. Proprio come oggi furono molti i cittadini che non accettavano queste restrizioni delle proprie libertà e anche se involontariamente causarono tanti danni non indifferenti, soprattutto a San Francisco dove un problema sanitario non catastrofico fu trasformato in tragedia proprio a causa delle proteste anti mascherine e anti lock-down.

Le accuse nei confronti del Governo erano simili a quelli dei nostri gilet arancioni: i governanti vennero additati come violatori dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. All’epoca c’era però un problema ulteriore: gli uomini consideravano la mascherina un oggetto esclusivamente femminile e non volevano rinunciare alla loro ‘virilità’, tra i cui segni distintivi vi era lo sputare, il tossire e, perché no, anche trascurare l’igiene.

La fiducia nella scienza era poca, ancora meno di oggi. Quella nelle istituzioni e nel governo era ancora meno e le manifestazioni contro l’uso delle mascherine non tardarono ad arrivare. Nel novembre 1918 la prima ondata della malattia iniziò a scemare e i commercianti chiesero di togliere ogni restrizione, ottenendo quanto chiesto. L’Anti-Mask League iniziò dunque a manifestare in piazza con la convinzione che la mascherina, resa obbligatoria, fosse poco sana. Le proteste puntavano inoltre sul fatto che la disoccupazione, aumentata a causa del ritorno dei soldati dalla Grande Guerra, era sicuramente un problema molto più concreto e pericoloso dell’epidemia. Il governo ascoltò e assecondò le istanze. Dopo poco tempo l’Influenza Spagnola tornò a colpire. San Francisco fu travolta dall’epidemia che colpì questa volta 45.000 cittadini, uccidendone circa 3.200.