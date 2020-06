Esplode bombola Gpl in casa, strage sfiorata in Sardegna: evacuate abitazioni limitrofe, una donna lievemente intossicata [FOTO]

Tanta paura a Villamassargia, in Sardegna, per un incendio all’interno di un’abitazione in centro. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero divampate da una friggitrice, causando poi l’esplosione di una bombola Gpl. Una donna e’ rimasta lievemente intossicata dai fumi che si sono sprigionati da alcuni arredi e elettrodomestici di una veranda adibita. Tutte le case, anche quelle vicine al luogo dell’incendio sono state evacuate: tra gli abitanti che hanno lasciato le abitazioni – secondo le prime testimonianze – anche anziani e bambini.

Sul posto per i soccorsi gli operatori sanitari inviati dal 118 con un’ambulanza. Per lo spegnimento del rogo sono entrate in azione due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, la “5A” del distaccamento di Iglesias e “6A” del distaccamento Carbonia, intervenute con due autopompa serbatoio e il supporto di un autobotte e un carro autorespiratori. Una seconda bombola e’ stata localizzata e portata all’esterno in sicurezza e raffreddata.

Circa mezz’ora dopo, è stato necessario un secondo intervento sempre nella stessa via Stazione: l’incendio si e’ sviluppato in un’altra abitazione distante circa 100 metri dal luogo del primo intervento sempre da una cucina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.