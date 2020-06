Fase 3: Crippa, ‘rinviare prossime scadenze fiscali’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Rinvio delle prossime scadenze fiscali, riforma del fisco e riduzione della pressione in linea con le indicazioni della Corte dei Conti. E’ quanto auspica il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.’Condividiamo le parole del Procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia – afferma Crippa – sulla necessità di una riforma del sistema fiscale volta alla riduzione delle tasse. Noi del MoVimento 5 Stelle stiamo lavorando proprio in questa direzione perché, per far ripartire il Paese e per rilanciare l’economia, occorre una riduzione della pressione fiscale”.

‘Di questo ne siamo convinti ‘ prosegue l’esponente pentastellato – per questo siamo da tempo al lavoro su un intervento complessivo di riforma del fisco che contempli anche un taglio dell’Irpef, l’obiettivo è quello di alleggerire appunto il carico fiscale per imprese, artigiani, commercianti, lavoratori e partite Iva. Vogliamo un fisco semplice, amico del cittadino e di chi lavora”.

‘Viviamo in una fase delicata per il nostro Paese dove, ogni provvedimento volto ad aiutare le famiglie e le imprese, deve essere considerato prioritario ‘ sottolinea Crippa – abbiamo approvato numerose misure e stanziato diversi miliardi di euro per aiutare i cittadini italiani ad uscire dalla crisi dovuta al blocco delle attività, causa covid19, ma non ci fermiamo qui. Auspichiamo, pertanto, il rinvio delle prossime scadenze fiscali”, conclude.