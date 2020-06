Fase 3: Meloni, ‘regole valgono per tutti non solo per piazze centrodestra’

Roma, 21 giu.(Adnkronos) – “Io dico di rispettare le regole, ma le regole non si rispettano solo quando va in piazza il centrodestra. Quando noi siamo scesi in piazza”, il 2 giugno scorso, “hanno gridato al colpo di Stato, poi vediamo assembramenti ogni giorno e vanno bene. In uno Stato di diritto le regole valgano per tutti”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Non è la D’Urso su Canale 5.

“Noi ci abbiamo provato” in piazza a rispettare le regole, il governatore campano “De Luca, che ci ha ammorbato con queste sue dirette da sceriffo, è stato fallimentare”, accusa.