Fase 3, Ministro Bonetti: “Si lavora per riaprire le scuole dal 1° settembre per il recupero”

“Il ministero dell’Istruzione sta lavorando per riaprire le scuole dal 1° settembre per il recupero della formazione dei debiti, per gli studenti che li hanno accumulati. Ha proposto la riapertura al 14 settembre, e c’è il tema delle elezioni, che non riguarda tutte le scuole. Il ministero dell’Interno sta valutando se è possibile trovare delle alternative. Io sostengo la proposta del ministro dell’Istruzione di anticipare il più possibile la riapertura delle scuole, sia per la parte del recupero sia per l’inizio delle lezioni, non solo per un tema di gestione familiare ma perché c’è il tema prioritario del diritto all’istruzione“: lo ha affermato Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di 24 Mattino su Radio24.