Fase 3 e strategia di rilancio, Conte: realizzeremo “un programma ambizioso”

La strategia di rilancio del Paese è articolata su tre linee – modernizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale – che saranno elaborate in “progetti concreti” per non dissipare le risorse a disposizione: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che durante l’intervento di apertura dei lavori degli Stati generali a Roma, ha confermato la strategia del governo per accompagnare la ripresa economica.

Quello che il governo si propone di realizzare “è un programma ambizioso, ma dal confronto che avremo già oggi e la settimana prossima ricaveremo dei progetti concreti perché non intendiamo disperdere in mille rivoli poco producenti le risorse che anche a livello europeo riusciremo a conseguire. Conosciamo i nostri vincoli di finanza pubblica, la necessità di tenere in equilibrio la nostra finanza pubblica quindi non possiamo mancare l’occasione per rilanciare la produttività del nostro Paese“, ha spiegato il presidente del Consiglio.