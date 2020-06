A giugno due Fertility Talk per parlare di preservazione della fertilità e fecondazione eterologa

L’infertilità è una patologia estremamente diffusa, ma ancora poco conosciuta nel nostro Paese, perché percepita più come un “problema personale” che come una malattia. Spesso le coppie che non riescono ad avere bambini provano frustrazione e sconforto, non affrontano la situazione con un approccio scientifico, semplicemente perché non sanno di poterlo fare. Oggi la ricerca nel campo della fecondazione assistita e delle tecniche di preservazione della fertilità ha fatto passi da gigante, ma le informazioni in proposito sono appannaggio di pochi. E dato che la conoscenza è il primo passo per affrontare, combattere e prevenire l’infertilità, IVI a giugno, il mese dedicato all’infertilità, organizza due Fertility Talk, online.

Gli appuntamenti con i Fertility Talk di IVI sono giovedì 11 giugno alle ore 17.00 per parlare con il dottor Francesco Gebbia delle tecniche di preservazione della fertilità e il 25 giugno, alle ore 18.00, con la dottoressa Luisa Loiudice per una panoramica sulle tecniche di fecondazione eterologa.

Completamente gratuiti e aperti a tutti, i due talk sono stati concepiti per offrire il maggior numero di informazioni in maniera chiara e comprensibile ai non addetti ai lavori.

In entrambi gli appuntamenti la parola è data a medici esperti nel campo della procreazione medicalmente assistita (PMA). Per agevolare gli utenti nella fruizione dei talk, il format è stato strutturato in modo tale da lasciare ampio spazio alle domande, che il pubblico potrà formulare in diretta.

“Oggi la tendenza è quella di posticipare la gravidanza; dunque, per le donne in età fertile, è fondamentale conoscere le tecniche di preservazione della fertilità, per poter, un domani avere un’opportunità in più per realizzare il proprio sogno di maternità.” Afferma la Dr.ssa Daniela Galliano, direttrice del Centro IVI di Roma. “Nello stesso tempo, una panoramica sulla fecondazione eterologa è indispensabile per chiarire la confusione, ma soprattutto il tabù che sussiste ancora a riguardo.” “In Italia, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, nel 2014 venne superato il divieto imposto dalla legge 40 relativo alla Fecondazione Eterologa. Fu un risultato molto importante, che permise da allora a tantissime coppie di ricorrere alla donazione di gameti, coppie che altrimenti non avrebbero potuto coronare il sogno di diventare genitori. Ma di Fecondazione Eterologa si parla ancora con diffidenza e imbarazzo, quando sono sempre di più le coppie che vi ricorrono.” “A giugno, noi di IVI vogliamo accendere un faro sull’infertilità– conclude la dott.ssa Galliano – entrando in diretto contatto con il pubblico, attraverso i Fertility Talk, per offrire tutte le informazioni necessarie, soddisfare le curiosità e sfatare i falsi miti che gravano sulle tecniche di PMA e di preservazione della gravidanza.”