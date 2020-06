Festa della Repubblica di grandine in Lombardia: pioggia e maltempo, domani ancora allerta meteo [FOTO e VIDEO]

Festa della Repubblica di pioggia e grandine in Lombardia, dove nel pomeriggio nonostante le temperature primaverili si sono verificati fenomeni di maltempo.

A Crema (Cr) sono caduti 27mm di pioggia, 27.9mm a Caleppio di Settala (Mi), 29.1mm a Buccinasco Cascina Robbiolo (Mi), 28.7mm a Vigevano (Pv), 28.4mm a Castelletto di Branduzzo (Pv), 28.3mm ad Abbiategrasso (Mi), 29.4mm a Spessa Po (Pv).

Grandine e allagamenti nel tardo pomeriggio di oggi nella Bergamasca. Colpiti in particolare i comuni della Valle Seriana, tra cui Alzano e Nembro, già piegati nei mesi scorsi dall’emergenza coronavirus. A Nembro l’acqua in strada ha bloccato le auto, con lunghe code e ingorghi, che si sono verificati su tutte le strade della Valle Seriana. Una grandine tanto fitta che sembrava neve. Non si segnalano per ora feriti o incidenti.

Come aveva previsto il Centro meteorologico lombardo, “nella serata di oggi, martedì 2 giugno” erano attese “l’innesco di temporali localmente di forte intensità, con associati colpi di vento e grandine anche di medie dimensioni. Le aree a maggiore rischio comprendono la fascia prealpino-pedemontana bergamasco-bresciana (ore 17-19), con successiva propagazione dei fenomeni alle adiacenti pianure (ore 19-20), in declinazione meridiana verso est Milanese, Brianza, Lodigiano e Pavese orientale. In serata brevi rovesci o temporali sparsi, dalla localizzazione non predicibile, sono altresì possibili in buona parte delle restanti aree padane.”

Si attende per domani un ulteriore peggioramento in Lombardia.

La Protezione civile della Lombardia ha inoltre emesso un’allerta meteo, con codice giallo, per temporali e vento forte. Dal tardo pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, aumenterà l’intensità del vento dai quadranti meridionali sulla bassa pianura e in serata sui rilievi prealpini occidentali con raffiche possibili tra i 40 e i 60 Km/h. Nello stesso periodo saranno possibili temporali forti sui settori prealpini e sulla fascia di pianura centro occidentale. Nel corso della notte per la giornata di giovedì possibile deciso peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione.