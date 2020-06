Festa della Repubblica: il sorvolo mozzafiato delle Frecce Tricolori per la cerimonia all’Altare della Patria [FOTO e VIDEO]

Come da tradizione nel giorno della Festa della Repubblica, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma, in occasione della cerimonia all’Altare della Patria con il Presidente della Repubblica per le celebrazioni del 2 giugno.

Si chiude oggi, con il tricolore sul cielo della Capitale, il “Giro d’Italia” delle Frecce Tricolori, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica anche in considerazione del fatto che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non si è svolta la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Per 5 giorni la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato 21 città in segno di unità, solidarietà e ripresa. Sono stati sorvolati tutti i capoluoghi di regione e, anche Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, indossando una mascherina, ha ricevuto gli onori delle Forze Armate e, come di consueto, ha ascoltato l’Inno nazionale suonato da una banda interforze.

E’ stato inoltre rispettato il silenzio in onore dei Caduti.

Mattarella era accompagnato dalle massime cariche dello Stato: tra gli altri, presente il premier Giuseppe Conte, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia.

Durante la cerimonia è stato rispettato un rigoroso distanziamento fisico.

Alla cerimonia era presente una rappresentanza del personale sanitario, duramente impegnato durante l’emergenza COVID-19.