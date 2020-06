Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Se portano in Parlamento, dopo quattro mesi di chiacchiere, un taglio di tasse la Lega lo vota in un minuto. E’ un momento di difficoltà, ma nel decreto che stiamo discutendo adesso non c’è un solo euro di taglio di tasse”. Lo afferma Matteo Salvini, leader del Carroccio, in un intervento telefonico con la trasmissione televisiva ‘Aria Pulita’.