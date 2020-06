Fisco: Sibilia, ‘stop Imu ed estendere cedolare secca a imprese’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – ‘Oltre alla cancellazione dell’Irap, una delle misure più efficaci tra quelle predisposte dal governo è di sicuro la concessione del credito d’imposta sugli affitti: questa è la strada da seguire. Escludiamo, almeno per l’intero 2020, il pagamento dell’Imu sui capannoni ed estendiamo la cedolare secca agli affitti commerciali”. è quanto scrive su Facebook il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5S).

“Questo aiuterà il settore turistico-alberghiero, gli eventi e lo spettacolo, il commercio e la produzione agricola ed industriale. Per la cedolare è stimato un intervento pari a 160 milioni di euro, mentre per l’IMU ammonterebbe a circa 4 miliardi. Si può e si deve fare. Dobbiamo dare ora un segnale all’Italia che produce!”, conclude.