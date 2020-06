Mega focolaio di Coronavirus in Germania, è allarme nei mattatoi europei: la carne tedesca perde mercato, è infetta?

I consumatori possono ancora mangiare carne senza rischi? Dopo l’ultimo focolaio in un macello tedesco scoppia l’allarme e la preoccupazione dei consumatori. Che fare con la carne? Il caso tedesco non è isolato, ma sono ormai diversi gli episodi di focolai nei macelli europei già da diverse settimane, anche nella stessa Germania (Coronavirus: in una Germania sempre più fuori dall’emergenza è allarme contagi nei macelli di carne). Ora, dopo che centinaia di casi di coronavirus sono scoppiati tra i dipendenti di una fabbrica di carne – questa volta dal grande fornitore Tönnies nel distretto di Gütersloh – molti si chiedono: posso ancora mangiare carne senza esitazione? O c’è il rischio che io venga infettato dal nuovo virus attraverso il consumo di carne? Il dr. Georg-Christian Zinn, direttore del centro di igiene di Bioscientia, spiega perché non dovremmo preoccuparci eccessivamente.

Lo stabilimento di Tönnies a Rheda-Wiedenbrück ha riportato ben 400 nuovi dipendenti infetti dall’inizio della settimana. Le scuole e gli asili nido nel distretto di Gütersloh saranno ora chiusi di nuovo fino alle vacanze estive per limitare la diffusione del virus. Esiste ora il rischio che i consumatori vengano infettati dalla carne con Covid-19? “Il cibo non è sterile. In passato abbiamo notato che possiamo anche trovare agenti patogeni multi-resistenti su pollo o maiale crudo”, spiega il Dr. Zinn. Tuttavia, in questi casi non è stata riscontrata infezione, principalmente a causa della preparazione e della lavorazione della carne prima di arrivare sulle tavole dei consumatori.

Tuttavia, però, l’allarme ha causato ormai da tempo un perdita di mercato da parte della carne tedesca. Le aziende di trasformazione della carne in Germania hanno per lo più dipendenti provenienti dall’estero, in particolare molti ‘interinali’ rumeni, bulgari e polacchi. Il problema è che sono sottopagati e lavorano in condizioni igieniche critiche. Aumenta, dunque, la possibilità che il contagio tra di loro corra veloce e sale anche il rischio che la popolazione locale entri in contatto con i casi positivi. La carne tedesca, dunque, che da sempre ha un prezzo concorrenziale sul mercato, è meno gettonata da quando il Covid-19 ha interessate alcune tra le più grande aziende di trasformazione del paese.