Folgorata mentre si asciuga capelli: grave donna in Sardegna

Si stava asciugando i capelli con il phon, quando è stata investita da una scossa elettrica. Una donna di 54 anni è stata trasportata d’urgenza prima al Brotzu e poi nel centro ustionati di Sassari con assegnato un codice rosso.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione a Quartucciu: la donna, da quanto si apprende, si stava asciugando i capelli in bagno quando, forse a causa di un corto circuito o per un errore, è rimasta folgorata. E’ subito scattato l’allarme.

Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato la ferita con un’ambulanza in ospedale con ustioni in diverse parti del corpo. La donna e’ stata poi trasferita nel centro ustionati di Sassari.