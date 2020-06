Fulmine colpisce palazzo a Milano: tetto avvolto dalle fiamme, edificio evacuato

Un incendio nella notte, in un palazzo in via Scanini, a Milano: il stato il tetto è stato completamente avvolto dalle fiamme, forse dopo essere stato colpito da un fulmine durante il forte temporale che si è registrato nel capoluogo lombardo.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati: tutti gli occupanti dell’abitazione interessata, 4 persone, sono riuscite ad uscire in tempo dall’edificio.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e protezione civile, che, in via precauzionale, hanno evacuato una decina di persone.

I pompieri al momento ritengono che l’ipotesi può probabile sia che le fiamme siano divampate a causa di un fulmine.