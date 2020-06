Fulmine colpisce comignolo, distrutti gli impianti elettrici: paura in un condominio, interamente evacuato [FOTO]

È stata una serata di paura per gli occupanti di un condominio alla prima periferia di Belluno. Gli impianti elettrici e termici di 9 appartamenti sono andati completamente distrutti quando un fulmine ha colpito uno dei comignoli, mandandolo in frantumi (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’intero condominio è stato evacuato. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere in sicurezza lo stabile e a consentire alle famiglie, poco piu’ tardi, di rientrare nelle rispettive abitazioni. Non si registrano danni a persone.