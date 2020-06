Gabbiano ingoia un topo intero: le impressionanti immagini dalle strade di Roma [VIDEO]

Quello dei topi non è un bello spettacolo a Roma e per le strade di qualsiasi altra grande città. Nella Capitale, il problema è esacerbato anche dall’emergenza rifiuti. Quando non vengono raccolti, infatti, attirano i roditori in grandi quantità. Uno schiaffo al decoro di una città antica e conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e le sue bellezze. Ad aggiungere ulteriore carico, anche la presenza dei gabbiani, che si gettano alla caccia dei roditori.

E così a Roma può capitare di vedere un gabbiano ingurgitare un topo per intero, come fanno i serpenti, e poi volare via. Le immagini del video in fondo all’articolo sono impressionanti. All’inizio si vede il gabbiano con il topo in bocca, che con pochi movimenti del collo lo ingoia per intero tra lo stupore dei passanti.