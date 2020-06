In Giappone vietato usare lo smartphone mentre si cammina

In Giappone è “vietato”usare lo smartphone mentre si cammina in strada o nei parchi. Accade a Yamato, nella prefettura di Kanagawa, Qui mercoledì prossimo entrerà in vigore una nuova ordinanza che punta a limitare l’uso del telefonino da parte dei pedoni e, sottolinea l’agenzia Kyodo, è la prima di questo genere in Giappone.

Non sono previste multe per chi resterà con gli occhi incollati allo smartphone e non rispetterà l’ordinanza comunale. Le autorità di Yamato, non lontana da Tokyo, puntano tutto sul senso di responsabilità e sperano che la popolazione capisca che “gli smartphone andrebbero usati quando non si è in movimento”. All’origine della normativa, sottolinea l’agenzia, c’è uno studio secondo cui su 6.000 pedoni circa il 12% usa lo smartphone mentre cammina. E l’obiettivo è limitare gli incidenti.