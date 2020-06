Giornata Mondiale dell’Ambiente: domani Fridays For Future torna in piazza

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Fridays For Future Italia torna nelle piazze e nelle strade di tutto il Paese per chiedere che la ripartenza dopo il Coronavirus non sia solo un ritorno alla normalità, ma un salto verso un mondo nuovo.

Domani il movimento torna a protestare dal vivo, nel rispetto delle norme di sicurezza: si svolgeranno flash-mob e manifestazioni in oltre 30 città d’Italia, rispettando le regole per la prevenzione del contagio.

Domani saranno pubblicate anche le proposte di Fff Italia per la rinascita post-Covid-19, un ulteriore passo avanti della campagna ‘Ritorno al futuro’, sostenuta da oltre 300 scienziati, 15mila cittadini e di decine di associazioni, tra cui Greenpeace, Libera, Wwf, Cgil, Slow Food e molte altre.