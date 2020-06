Giornata Mondiale degli Asteroidi, dai rischi alla prevenzione: un impatto “è l’unico disastro naturale che potremmo evitare”

La Giornata Mondiale degli Asteroidi, o Asteroid Day, del 30 giugno, promossa dalle Nazioni Unite, evidenzia i sempre maggiori sforzi per assicurare il nostro futuro attraverso la comprensione e la gestione dei rischi posti dagli oggetti vicini alla Terra (NEO, Near-Earth Objects) che potrebbero colpire il nostro pianeta.

Asteroid Day, una campagna di sensibilizzazione riconosciuta dalle Nazioni Unite, è stato co-finanziato dall’astrofisico nonché famoso musicista del gruppo musicale dei Queen, Dr Brian May, dall’astronauta dell’Apollo 9 Rusty Schweickart, dal regista Grig Richters, e dalla Presidente di B612 Danica Remy.

“Il lavoro dell’ESA e della comunità internazionale di difesa planetaria è un grande esempio di come affrontare questo importante rischio”, afferma il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner. “Un impatto da asteroide è l’unico disastro naturale che potremmo evitare, se ci accorgiamo in tempo del suo arrivo”.

“Anche quando il rischio è basso, i governi e le organizzazioni internazionali come per esempio le Nazioni Unite che lavorano insieme, mostrano che è possibile prepararsi in anticipo e mitigare i danni da una minaccia globale che potrebbe coinvolgere chiunque, in qualsiasi parte della Terra”.

Quest’anno le attività legate ad Asteroid Day si sono spostate interamente online, e includono un mese di Asteroid Day distribuito dalla fondazione Asteroid Foundation con base in Lussemburgo e comprendente la programmazione dell’ESA così come dei migliori produttori di contenuti quali Discovery Science, TED, IMAX, BBC, CNN, ESO e altri produttori del settore didattico.

Asteroid Day TV distribuirà Asteroid Day LIVE dal Lussemburgo con inizio alle ore 12:00 del 30 giugno, comprese cinque ore di segmenti del programma ESA e Asteroid Day appena prodotti per l’edizione 2020, in inglese.

L’ESA sta inoltre pianificando nuovi segmenti di programma in italiano, francese, tedesco, olandese e spagnolo. Questi segmenti saranno trasmessi prima del 30 giugno.

Tutti i segmenti saranno trasmessi via etere e via web su AsteroidDay.org, via SES Satellite e altre emittenti via satellite e CDN digitale tramite RTL’s Broadcasting Center Europe (BCE).

I segmenti saranno disponibili inoltre via ESA WebTV e sul canale ESA su YouTube.

