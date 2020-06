Grandinata record in Grecia: ecco FOTO e VIDEO che arrivano dalla città di Drama, in Tracia

Un improvviso acquazzone si è verificato ieri sera a Drama, in Grecia, sulla quale si sono riversate grandi quantità di acqua e grandine. I vigili del fuoco hanno ricevuto circa 60 chiamate per eliminare l’acqua soprattutto da case e negozi, mentre cinque persone sono state salvate dalle loro auto.

“Notte dura…Senza precedenti per i dati di Drama la quantità di acqua e grandine caduta sulla nostra città stasera.

Un acquazzone improvviso e pesante. Grande quantità di acqua che è caduta in pochi minuti. In questo momento, ogni sforzo è fatto dal Comune di Drama e DEYAD in città con i nostri macchinari eD equipaggi in varie aree. Questo sforzo continuerà per tutta la notte fino all’alba. Tanta forza a tutti. Sperando di poter avere un buongiorno“. E’ quanto ha scritto il vice sindaco di Drama, Ioannis Kapsimalis, in post su Facebook. Nella gallery scorrevole in alto è possibile vedere le foto postate da Kapsimalis. Qui sotto i VIDEO: