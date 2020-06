Storica grandinata in Piemonte: a Suno, nel novarese, strade come fiumi di grandine in piena [VIDEO]

E’ stata una grandinata memorabile quella che ha interessato oggi il Piemonte. Nel tardo pomeriggio la grandine si è abbattuta sul novarese e sul varesotto, interessando in particolare la zona che va da Sesto Calende a Borgomanero, ma anche oltre. Uno dei video più impressionanti, infatti, arriva da uno dei piccoli comuni del novarese. Suno ha visto le proprie strade trasformarsi in fiumi di grandine. Una sorta di tappeto bianco ha invaso le vie del comune piemontese. E per domani, in zona, è prevista nuovamente allerta arancione. Ecco il VIDEO amatoriale postato su Facebook da un utente: