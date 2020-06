Grave lutto in casa Gattuso: morta a 37 anni la sorella di Rino

Lutto per l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. E’ morta la sorella Francesca, a soli 37 anni, ricoverata dallo scorso febbraio all’ospedale di Busto Arsizio a seguito di un malore. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, il club e la squadra del Napoli hanno espresso il loro cordoglio all’allenatore: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino GATTUSO e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore, caro Rino”.

Messaggi di cordoglio anche da Milan, Inter, Fiorentina e Pescara. “Francesca Gattusoha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia e’ anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”. E’ il tweet di cordoglio del Milan.

”Il Club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca”: è il messaggio di cordoglio dell’Inter pubblicato sul profilo Twitter del club nerazzurro.

“Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si stringe attorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le sue più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore per la scomparsa della sorella Francesca”. E’ il messaggio di cordoglio della Fiorentina. Anche il Perugia “si stringe a mister Gattuso e alla sua famiglia per il terribile lutto subito“.