Tre gravi incidenti sulla A22: 2 morti e un ferito

Tre gravi incidenti si sono verificati questa mattina sulla A22 Brennero–Modena: 2 persone sono morte in direzione nord, mentre in direzione sud un tamponamento tra mezzi pesanti ha causato un ferito.

Sul posto è intervenuta la Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, sia con l’automedica che in elicottero.

Sconosciute, al momento, le generalità dei coinvolti e la dinamica degli incidenti.