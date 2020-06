I satelliti aiutano a prevenire e rilevare le perdite dalle reti idriche

Prevenire e rilevare le perdite d’acqua dalla rete di condotte nazionali del Regno Unito grazie ai dati provenienti dai satelliti di Osservazione della Terra. È questo l’obiettivo del progetto con il quale Telespazio UK si è aggiudicata un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Telespazio UK , in particolare, guiderà un team composto da Earth-i e Alqami che avrà il compito di sviluppare tre nuovi servizi in grado di fornire, dallo spazio, metriche e dati sullo status della rete. I servizi riguarderanno l’analisi predittiva della salute delle condotte idriche, la possibilità di avvisare tempestivamente eventuali inconvenienti e il monitoraggio, in tempo quasi-reale, dello stato delle perdite d’acqua.

Il progetto si avvarrà dell’uso di immagini satellitari sia ottiche che radar (SAR), oltre che altri dati raccolti lungo la rete idrica. Il progetto coinvolge tutte le società idriche del Regno Unito, le principali aziende di servizi idrici di ingegneria civile, gli enti regolatori e le agenzie pubbliche, oltre che partner esteri.

Iniziato nel maggio scorso, il team lavorerà per nove mesi fino a febbraio 2021. Una volta dimostrata la fattibilità e l’affidabilità dei nuovi servizi, il progetto passerà ad una seconda fase dedicata invece alla creazione di un’offerta commerciale.

L’obiettivo finale del progetto è aiutare le società idriche a cogliere l’obiettivo strategico di ridurre del 15% le perdite d’acqua sulla rete entro il 2025. Inoltre, il progetto mira a creare servizi in grado di valutare e prioritizzare gli interventi infrastrutturali da effettuare sulla rete, consentendo così una migliore gestione dei costi.

“Siamo entusiasti di far parte di un’iniziativa che mira a utilizzare in modo innovativo i dati provenienti dallo spazio. E siamo orgogliosi di collaborare con l’ESA e il settore idrico del Regno Unito per lo sviluppo di un approccio più preciso e accurato per rilevare perdite d’acqua dalla rete“, ha dichiarato Marco Folino, CEO di Telespazio UK.