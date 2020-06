Vigili del fuoco e forestali sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi divampati in provincia di Palermo. Le squadre antincendio sono in azione a Montelepre in due fronti che minacciano le abitazioni, nel boschetto di Santa Venere e nel boschetto Montedoro sempre nella zona della cave vicino al paese. Roghi anche a Carini in via Aldo Moro, Bisacquino e Balestrate.