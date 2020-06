Incendi Sardegna, vasti roghi sull’isola: in azione Canadair e 3 elicotteri nell’Oristanese [FOTO]

Brucia ancora la Sardegna, con almeno 5 vasti roghi divampati oggi. Oltre agli incendi sono scoppiati a Bonorva, Assemini, Dolianova e Luogosanto, un vasto incendio e’ scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne tra Norbello e Abbasanta, in localita’ Riu di Bonorchis, in provincia di Oristano (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Dopo un primo invio di due elicotteri della flotta regionale, sul posto sono arrivati un terzo elicottero e un Canadair della Protezione Civile, visto il propagarsi delle fiamme. Coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza. Gli elicotteri sono decollati dalle basi di Fenosu, Bosa e Sorgono.