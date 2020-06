Incendi, brucia la Sardegna: oggi 22 roghi alimentati dal forte maestrale, fiamme minacciano abitazioni nel Ragusano [FOTO]

Complice il forte vento di maestrale, che ha alimentato le fiamme, sono stati 22 gli incendi scoppiati oggi in Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri della Forestale. In particolare, a Las Plassas, nel Sud Sardegna, sono andati in fumo circa 5 ettari di campi seminati. Il rogo e’ stato spento grazie all’intervento di due mezzi aerei, oltre alle squadre di terra. Altri due elicotteri in azione a Orroli, sempre nel Sud Sardegna, per un altro vasto incendio. Fiamme domate con i lanci d’acqua dall’alto anche nel Sulcis, a Tratalias, e nell’hinterland cagliaritano, a Quartucciu.

Un grosso incendio si e’ sviluppato, invece, nella vallata del fiume Ippari, alla periferia di Vittoria (Ragusa). Sul posto la squadra operativa del locale distaccamento, e’ intervenuta anche la squadra operativa dei volontari Vigili del fuoco di Santa Croce Camerina e il personale aeroportuale di stanza a Comiso, dato che l’aeroporto e’ allo stato chiuso e il personale impiegato per le esigenze del territorio. Sono servite oltre 5 ore per domare l’incendio. Le squadre operative intervenute hanno evitato che l’incendio lambisse le abitazioni in prossimita’ della vallata, con i residenti che hanno sofferto l’effetto del fumo spinto dal vento. E’ stato necessario anche l’intervento di un elicottero che ha fermato l’incendio effettuando dieci lanci di acqua.

