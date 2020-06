Incendi, roghi in provincia di Caltanissetta: abitazioni minacciate dalle fiamme

Vasti incendi nel Nisseno. Vigili del fuoco ed elicotteri sono intervenuti per spegnere le fiamme in contrada Cimia, in territorio di Mazzarino, ed in contrada Paradisa, alle pendici del centro abitato di Niscemi. Due grandi roghi in zone impervie e difficili da raggiungere con i mezzi di soccorso dei pompieri.

A Niscemi, in particolare, l’intervento dell’elicottero si e’ reso indispensabile per evitare che le fiamme, alimentate dal vento, raggiungessero il centro abitato. Un pomeriggio di lavoro per i pompieri del comando Provinciale di Caltanissetta che sono dovuti intervenire anche nei piccoli centri del Nisseno per gli incendi di sterpaglie.