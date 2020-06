Scoppia una bombola d’ossigeno sull’ambulanza e va tutto a fuoco: il paziente allettato si alza e scappa via [VIDEO]

L’ambulanza si trovava ferma di fronte al Pronto Soccorso e i sanitari a bordo erano in procinto di far scendere il paziente in barella, presso il reparto di malattie cardiovascolari dell’ospedale Chao Phraya Yomarat, a Suphan Buri, in Thailandia. Si è sfiorata la tragedia. C’è stata un’esplosione sull’ambulanza che ha poi preso improvvisamente fuoco a causa di un malfunzionamento della bombola d’ossigeno presente nel mezzo di soccorso. Nel fuggi fuggi generale ognuno ha pensato a sé stesso, paziente compreso, il quale si è alzato dalla lettiga e si è dato alla fuga. Ecco il VIDEO diventato virale sui social: