Incendio a Roma nell’edificio del Ministero del Lavoro: vigili del fuoco in azione da ore [VIDEO]

I Vigili del fuoco in azione da ore per spegnere l’incendio divampato nel pomeriggio nell’edificio del Ministero del Lavoro che ha interessato tetto e sottotetto della struttura in ristrutturazione. Le fiamme sarebbero attualmente sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento andranno avanti anche nella notte. Una nube di fumo si e’ sollevata sulla zona a causa del rogo. Ancora da chiarire le cause.

Allo stato nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio che si è sviluppato nell’edificio in via Flavia, a Roma. Sul web e sui social network sono stati diffusi molti video in merito alla vicenda. Secondo quanto si è appreso sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco con il carro autoprotettori e il Crrc ‘Carro rilevamento radiattivo chimico’.