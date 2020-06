Drammatico incidente sull’A1: automobile tampona un tir, due bambini tra i morti e diversi feriti [FOTO]

Un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni sono tra i morti morti nell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nel tratto aretino dell’A1. In base alla dinamica ricostruita dalla polizia stradale, i due bimbi si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone. La vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto. Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena e i due bambini sono morti sul colpo. I feriti nello scontro sarebbero in tutto sette, tra cui altri due minori che sono stati portati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri feriti sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena. Al momento resta chiuso il tratto della A1 in direzione Sud, e si registrano 10 chilometri di coda.

In base a quanto appreso i due minori rimasti feriti sono un altro neonato di 8 mesi e una ragazzinadi 13 anni. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Si trovano all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove sono in corso accertamenti sulle loro condizioni. Il tir coinvolto sarebbe stato fermo in corsia di emergenza al momento dell’incidente, dunque resta da chiarire il motivo per cui il conducente dell’auto abbia urtato il mezzo pesante: l’uomo sarebbe rimasto illeso e sottoposto ad alcol test è risultato negativo. Gli accertamenti sull’Incidente sono coordinati dal pm Roberto Rossi.

Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, precedentemente chiuso a causa dell'incidente avvenuto al km 360. Appena ricevuto il via libera alla rimozione dei mezzi, gli addetti della direzione di tronco di Autostrade per l'Italia hanno provveduto alle operazione necessarie per liberare le corsie interessate nell'incidente. Le attività si sono chiuse in anticipo sui tempi previsti, consentendo di riaprire regolarmente alla circolazione le corsie senza la necessità di attivare lo scambio di carreggiata preventivamente organizzato per far defluire i veicoli in accodamento. Sul luogo dell'evento si circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda verso Roma e 5 Km verso Firenze.