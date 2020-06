Incidente aereo in Pakistan: il velivolo si schiantò per errore umano, “pilota e controllore non hanno seguito le regole”

L’incidente aereo verificatosi in Pakistan lo scorso 22 maggio, in cui morirono 97 persone, è stato causato da un errore umano da parte del pilota e del controllo del traffico aereo: è quanto emerso dal rapporto iniziale sul disastro rilasciato nelle scorse ore.

“Il pilota e il controllore non hanno seguito le regole standard“, ha affermato il Ministro dell’aviazione Ghulam Sarwar Khan. L’aereo della Pakistan International Airlines precipitò tra le case, mentre si avvicinava all’aeroporto di Karachi.