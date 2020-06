Incidente Alex Zanardi – Il bollettino delle 12: “C’è ancora rischio di eventi avversi”

“Le condizioni attuali di stabilita’ generale ancora non consentono di escludere la possibilita’ di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata”. E’ quanto riferisce l’ospedale di Siena in una nota, riportando l’ultimo bollettino medico su Alex Zanardi. L’atleta, dicono i medici, “ha trascorso la notte in condizioni di stabilita’ cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio ha mostrato una certa stabilita’ ma questo dato va preso con cautela perche’ resta grave il quadro neurologico“.