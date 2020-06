Incidente Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Presto rivedremo tutti il tuo sorriso” [FOTO]

“Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto“: Niccolò Zanardi ha pubblicato un nuovo commovente post su Instagram, con una foto del padre Alex sorridente ed esultante a braccia alzate all’arrivo di una gara ciclistica.

Due giorni fa Niccolò aveva postato una foto in cui stringeva la mano del padre nel letto dell’ospedale di Siena.

L’ultimo bollettino medico del campione è stato diffuso 2 giorni fa: “Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi“, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. “Ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico“. “Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche.

Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata.

Sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute“.