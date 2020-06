Incidente Alex Zanardi, guasto o errore umano? La perizia sull’handbike potrebbe rivelare la causa

Agli atti del fascicolo aperto sull’incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi. “Abbiamo un filmato amatoriale ma contiene gli elementi fondamentali” per chiarire la dinamica. Lo ha sottolineato il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, titolare dell’inchiesta insieme al sostituto Serena Menicucci.

Quanto alla causa che ha provocato la perdita del controllo dell’handbike da parte dell’ex pilota di Formula 1 servirà una perizia sul mezzo sequestrato. Solo una consulenza sull’handbike potrà chiarire se si è trattato di un guasto tecnico del velocipede oppure di un errore umano. “E’ quello che dobbiamo accertare“, ha chiarito il magistrato. Nei prossimi giorni, dunque, la Procura, riferisce l’AdnKronos, conferirà l’incarico a un consulente tecnico d’ufficio.

Alcuni testimoni avrebbero parlato di un cedimento di una ruota che avrebbe causato lo sbandamento, altri non avrebbero confermato la circostanza. Così sarà necessaria una perizia, che sarà estesa anche al camion contro cui è andato a sbattere Zanardi e al suo cellulare per capire anche quale è stato l’ultimo video che ha girato e in quale punto della strada provinciale 146 nel comune di Pienza.