Incidente Alex Zanardi, il figlio Niccolò:”Forza papà ti aspetto, torna presto”

“Forza papà ti aspetto, torna presto”. Dopo cinque giorni di silenzio, sempre in ospedale vicino al padre, Niccolò Zanardi, il figlio di Alex, l’ex pilota di Formula 1 ricoverato in coma al policlinico universitario di Santa Maria delle Scotte di Siena, ha scritto un messaggio di fiducia su Instagram. Sul social ha postato una foto di Alex Zanardi e ha accompagnato la breve frase con due cuori rossi. Il post ha ricevuto decine di commenti, come “Forza Alex”, “Siamo tutti con voi”. “Tuo papà è forte Niccolò ed è il miglior esempio per tutti noi”, “Tornerà, vedrai, è una roccia”.