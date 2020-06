Incidente Alex Zanardi: notte stabile in terapia intensiva, ma le condizioni restano gravissime

Sono stabili, ma sempre “gravissime“, le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, che ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria delle Scotte di Siena. L’ex pilota di Formula 1, quattro volte campione paralimpico, è stato ricoverato in prognosi riservata da ieri sera, alle ore 22, al termine dell’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto per le ferite e i traumi alla testa riportati nell’incidente, nel pomeriggio di ieri, intorno, alle 17, avvenuto nei pressi di Pienza (Siena), lungo la strada provinciale 146, in Val d’Orcia.

L’atleta paralimpico bolognese stava partecipando, in handbike, alla staffetta tricolore ‘Obiettivo 3′, un’iniziativa benefica dedicata alla ripartenza dell’Italia dopo l’emergenza per l’epidemia di coronavirus. Il prossimo bollettino medico dovrebbe essere diramato intorno alle ore 10 di questa mattina dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese.

Ancora in corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’ex pilota di Formula 1: alla fine di una discesa, con la strada che curvava verso destra, la sua handbike avrebbe cambiato traiettoria, scivolando nella corsia opposta e finendo contro un camion. Sulla vicenda la Procura di Siena ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando il reato di “lesioni gravi o gravissime da incidente stradale” sulla base dell’articolo 590 bis del codice penale.

“Speriamo Alex Zanardi si possa riprendere. Il dispiacere della cittadinanza è tanto, esprimiamo solidarietà alla famiglia. L’unica cosa che posso dire è che il nostro ospedale è un’eccellenza e quindi sicuramente è stato ed è curato e assistito nel miglior modo possibile”. Lo ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi.

Saranno due gli aggiornamenti sanitari previsti nella mattinata di oggi per conoscere le condizioni di Alex Zanardi. Il primo degli appuntamenti sarà alle dieci e trenta, e parlerà il neurochirurgo Giuseppe Olivieri che ieri lo ha operato. Due ore dopo, intorno alle 12,30 sarà la volta del responsabile del reparto di terapia intensiva Sabino Scolletta reparto in cui è stato ricoverato Zanardi dopo l’intervento.

Non aveva assunto nè alcolici nè sostanze stupefacenti l’autista del camion contro cui è andato a sbattere l’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi nell’incidente di ieri pomeriggio nel comune di Pienza (Si). Il 44enne autotrasportatore, residente in provincia di Siena, alla guida del mezzo pesante di proprietà del padre, è stato sottoposto all’alcoltest e al prelievo per la ricerca di sostanze stupefacenti: entrambi gli esami hanno dato risultati negativi.

Intanto i carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena), che conducono le indagini coordinate dalla Procura senese, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente stradale in cui è rimasto ferito gravemente Alex Zanardi. I militari dell’Arma hanno sequestrato il camion, guidato da un 44enne senese, contro cui ha sbattuto Zanardi, e l’handbike su cui viaggiava il campione paralimpico. Il sequestro stato eseguito per ricostruire la dinamica dell’incidente.