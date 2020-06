Incidente Alex Zanardi – Non è in pericolo di vita, ma il quadro neurologico è gravissimo

Seconda notte in terapia intensiva per Alex Zanardi all’ospedale di Siena, dove e’ ricoverato dopo l’intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate nell’incidente con l’handbike contro un camion a Pienza avvenuto il 19 giugno. Le condizioni, che restano gravi, sono stazionarie e continua il coma farmacologico. Sedato, continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici e’ costante. Da quanto si apprende, un nuovo bollettino medico è previsto verso mezzogiorno.

“Non ci sono particolari variazioni cliniche – aveva detto ieri sera ai giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell’ospedale di Siena – le condizioni” di Alex Zanardi “continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, e’ sempre ventilato meccanicamente, e restano stabili anche i parametri metabolici che danno un quadro clinico generale buono; c’e’ da confermare la gravita’ del quadro neurologico che andra’ valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno“. Zanardi, dunque, non è al momento in pericolo di vita, è “stabile ma grave sul piano neurologico“. “Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno da un punto di vista diagnostico mentre il quadro neurologico e’ incerto“, ha aggiunto Scolletta.