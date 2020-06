Incidente Alex Zanardi: inizia una settimana cruciale per il risveglio

Iniziata una settimana cruciale per Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena dallo scorso 19 giugno, a causa dell’incidente in cui è rimasto gravemente ferito mentre con la sua handbike percorreva la SP146 nel comune di Pienza (Si), andando a sbattere contro un tir in transito.

L’ex pilota di Formula 1 resta per ora intubato e in coma farmacologico.

I medici potrebbero decidere nei prossimi giorni de diminuire il dosaggio dei farmaci e procedere dunque al risveglio: in tal modo si potranno valutare gli effetti del trauma cranico e facciale subiti dal campione e il conseguente intervento neurochirurgico per cercare di riparare i danni.

Zanardi rimane in prognosi riservata: ha trascorso la decima notte in ospedale senza variazioni sostanziali. I parametri cardio-respiratori e metabolici sono stabili, e rimane grave il quadro neurologico.