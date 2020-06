Incidente Alex Zanardi: nei prossimi giorni si valuta l’uscita dal coma farmacologico

Sono invariate, secondo quanto si apprende, le condizioni cliniche di Alex Zanardi dopo l’ottava notte passata nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario delle Scotte di Siena.

Settimana prossima l’equipe dei medici che seguono la situazione dell’atleta paralimpico valuteranno la possibilità di farlo uscire dal coma farmacologico.

Nel caso decidessero per il risveglio potrebbero avere indicazioni più chiare sulle sue condizioni, in particolare quelle neurologiche, che presentano una situazione grave, dopo il violento impatto con il tir il 19 giugno scorso, come del resto è stato sottolineato più volte dai medici.