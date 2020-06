Incidente Alex Zanardi – Spunta un video e la rivelazione di un testimone: “Stava filmando con lo smartphone e si è distratto”

Emergono nuovi inquietanti particolari in merito all’incidente di Alex Zanardi, avvenuto lo scorso venerdì sulla provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia. I carabinieri, infatti, continuano ad indagare per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e, nelle ultime ore, avrebbero acquisito agli atti un video di un giornalista freelance appassionato di corse e circuiti enogastronomici, che si trovava vicino al campione paralimpico negli attimi del terribile impatto con il camion. Si tratta di un solo minuto di immagini, ma indispensabile per scagionare l’autista del camion che, nella testimonianza rilasciata ieri, ha ammesso di essersi trovato Alex di fronte senza riuscire ad evitarlo. “Era dietro all’automobile, a un certo punto ha accelerato, ci ha sorpassato sulla destra e ha perso il controllo della handbike – ha dichiarato al Tg3 dall’autore del filmato Alessandro Maestrini – sopraggiungeva dall’altra parte un camion, che non ha alcuna responsabilità dell’accaduto, e lui è andato a impattare”.

Ma non c’è solo la testimonianza del videomaker. Ce un’altra ancora più clamorosa, riportata dal Messaggero in un articolo a firma di Alessia Marani e Francesca Monzone. Il testimone in questione è un ciclista di Sinalunga, che correva al fianco di Zanardi poco prima dell’incidente: “riprendeva il panorama con il telefonino, non si è accorto di aver invaso l’altra corsia. Ho visto Alex planare sopra di me, schiantarsi sulla strada e poi atterrare fino a rotolare in una cunetta, sembrava come una lancia schizzata via dopo avere rimbalzato sull’oggetto colpito”.

AGGIORNAMENTO: Alex Zanardi stringeva le mani sui manubri dell’handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza (Siena) dove il 19 giugno ha avuto l’incidente contro un camion durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore. E’ quanto risulta da video acquisiti nell’inchiesta della procura di Siena sulla vicenda. Da alcuni filmati gia’ in possesso degli investigatori, e gia’ visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike. Il cellulare che Alex Zanardi portava durante la staffetta Obiettivo Tricolore e’ stato sequestrato dai carabinieri nell’inchiesta della procura di Siena sull’incidente del 19 giugno che lo ha visto gravemente ferito contro un camion a Pienza. Secondo quanto appreso il telefono e’ a disposizione degli investigatori per eventuali verifiche. Sequestrata anche l’handbike su cui viaggiava Zanardi: il mezzo potrebbe essere sottoposto a esami tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto col camion, in particolare per definire i punti di urto tra i due veicoli.