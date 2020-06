Incidente in Bangladesh, traghetto si ribalta in fiume: 23 morti, ricerche in corso

Incidente in Bangladesh: un traghetto che trasportava circa 100 passeggeri si è ribaltato in un fiume, a causa di uno scontro con un altro mezzo. Sono stati recuperati almeno 23 corpi senza vita.

Proseguono le ricerche di sopravvissuti, ha confermato Debashish Bardhan, vicedirettore dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Non è chiaro quante persone siano riuscite a mettersi in salvo autonomamente o siano disperse.

Il traghetto Morning Bird stava viaggiando sul fiume Buriganga verso la capitale, dal vicino distretto di Munshiganj, quando è stato colpito da un altro traghetto vicino a Shyambazar.