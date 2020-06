Incidente col parapendio nel Palermitano: morto 49enne

Incidente col parapendio ieri sera nel Palermitano: un 49enne di Partinico è precipitato a Trappeto, sui binari.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni: purtroppo questa mattina l’uomo è morto.

Il parapendio sarebbe rimasto incastrato tra gli alberi del costone roccioso.

Sul posto il 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.