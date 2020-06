Incidenti montagna: escursionista grave per una caduta sulla Grignetta

Un escursionista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta, subendo un trauma cranico, questo pomeriggio sulla Grignetta (2184 metri), una delle vette più note della provincia di Lecco, mentre stava percorrendo il tracciato della cresta Cermenati.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso da Milano che lo ha trasportato all’ospedale di Gravedona (Como) per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni dell’uomo, soccorso in codice rosso, sono apparse poi stabilizzate dopo le prime cure in quota.