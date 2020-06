Incidenti in Montagna: escursionista trovato morto in Val di Fassa

Trovato il corpo senza vita di un escursionista disperso da ieri nel gruppo del Sella in Val di Fassa in provincia di Trento. La salma è stata recuperata dagli uomini della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino ed elitrasportata a Canazei.

L’uomo era partito in mattinata per un’escursione alpinistica nella zona della Val Lasties ma non aveva fatto rientro: in tarda serata i familiari hanno lanciato l’allarme.

Il corpo senza vita del 62enne è stato ritrovato nella prima parte del canalone “Holzer” a circa 2.400 metri: l’uomo sarebbe scivolato lungo il canalone ancora innevato.